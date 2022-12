Zoppola, incidente fra auto: feriti gravemente due giovani, una terza persona con lesioni lievi

ZOPPOLA (PORDENONE) - Violento scontro tra due auto, conducenti incastrati nelle vetture. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 10 dicembre in via Domanins a Castion di Zoppola, in provincia di Pordenone. Due persone sono rimaste gravemente ferite, una terza in modo lieve. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e una ambulanza proveniente da Pordenone e i due elisoccorsi del Friuli Venezia Giulia.

Ferite tre persone

Un uomo di 30 anni è stato trasportato in gravissime condizioni, in volo, con il primo elicottero sanitario, con medico a bordo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Una ragazza di 26 anni è stata trasportata in volo con il secondo elicottero sanitario con infermiere a bordo all'ospedale di Cattinara, in gravi condizioni. Una terza persona è stata trasportata all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l'ambulanza con lesioni minori.