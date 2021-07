ZOPPOLA (PORDENONE) - Uno schianto tremendo. La potente Bmw S 1000, sulla quale viaggia una coppia, si scontra frontalmente in via Domanins, a Castions, con una Fiat Panda. Lei muore e lui è gravissimo.

È successo ieri, alle 11.50 di una calda mattina di luglio, a Castions. La coppia, lui 52 anni di Fiume Veneto, lei 41 originaria di Talmasson di Fontanafredda ma da tempo residente a Pordenone, in via Pirandello, viene catapulta per diversi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati