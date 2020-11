​Saltano le micro zone rosse in Friuli Venezia Giulia, la Regione punta solo a tamponare tutti i cittadini dei sei Comuni più a rischio: ecco quali

TRIESTE - Saltano le zone rosse in Friuli Venezia Giulia. Nessun Comune finirà in lockdown, come invece aveva annunciato il presidente Fedriga nei giorni scorsi. Si punterà invece al modello Alto Adige, che consisterà in un'operazione di tamponi a tappeto nei Comuni più colpiti dal contagio. Si tratterebbe di Claut e Castelnovo del Friuli in provincia di Pordenone, Paularo, Socchieve e Sutrio in provincia di Udine e Dolegna del Collio in provincia di Gorizia. Si punterà a testare la maggior parte della popolazione per arginare i focolai. Ma le zone rosse non si faranno.

