PORDENONE - «La mia speranza è quella che i controlli, che potenzieremo nelle prossime ore, alla fine risultino inutili». Le parole sono quelle del prefetto di Pordenone, Domenico Lione. Servono a spiegare che sì, la macchina provinciale della sicurezza si metterà in moto, ma allo stesso tempo che ad essere determinante dovrà essere - e secondo la massima espressione dello Stato su base territoriale, sarà - il comportamento delle singole persone. Veglioni “abusivi”, spostamenti non consentiti, infrazione delle regole anti-contagio: la Prefettura non ha mai voluto e non vuole nemmeno stavolta “militarizzare” la provincia. Ma una stretta nelle prossime ore ci sarà, dal momento che la circolare del Viminale ha consegnato nelle mani dei prefetti una serie di raccomandazioni.

LE FESTE

Valgono le stesse regole varate per il giorno di Natale. Ok ai pranzi e alle cene, ma gli spostamenti verso altri nuclei familiari (in tutta la regione) non dovranno essere compiuti da più di due persone. La vigilanza sarà aumentata soprattutto per quanto riguarderà possibili feste private. «Siamo certi - ha ribadito ancora il prefetto Lione - che nessun locale si azzarderà a rimanere aperto o peggio a organizzare delle feste non consentite. Per questo ripeto che i controlli dovranno risultare alla fine inutili. Ma ci saranno e saranno intensificati in occasione della ricorrenza di fine anno. Confidiamo nel senso civico dei cittadini pordenonesi». I controlli saranno interforze: coinvolti carabinieri, polizia, Guardia di finanza e singoli comandi della polizia locale nei vari paesi. Ci sarà un’intensificazione delle attività di pattugliamento lungo le strade principali, ma un occhio di riguardo sarà destinato alle regole del coprifuoco, che il 1 gennaio durerà non sino alle 5 ma sino alle 7 del mattino. «Dalle 22 - ha aggiunto il prefetto Lione - non ci si potrà più spostare se non per comprovati motivi, da giustificare con l’autocertificazione. In quella fascia oraria i controlli saranno ancora più intensi e capillari». Si vuole puntare a impedire riunioni di più persone al di fuori delle deroghe già stabilite all’interno del decreto Natale, quello che ha riportato l’Italia in zona rossa con poche “macchie” di arancione.

IL MESSAGGIO

In provincia di Pordenone non è andata in scena la “caccia” al veglione clandestino, né è stata notata una ricerca spasmodica di case in affitto da parte di gruppi di giovani. Dovrebbe essere sufficiente, quindi, intensificare i controlli sulle strade. «Non manderemo la polizia nelle case», ha sempre assicurato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. E anche stavolta le cose andranno così.

«Ci auguriamo - ha terminato il suo intervento il prefetto Lione - che dal prossimo anno le cose possano migliorare e che le persone possano tornare a riappropriarsi delle libertà personali e di movimento che la pandemia ha limitato». Anche il Friuli Venezia Giulia, come il resto d’Italia, rimarrà in zona rossa anche nel giorno di Capodanno. Stesse limitazioni per quanto riguarda il 2 e il 3 gennaio, mentre il 4 gennaio è prevista una “tregua” in zona arancione. Il colore rosso tornerà invece il 5 e il 6 gennaio, in attesa del 7 gennaio, quando l’Italia (a meno di ripensamenti che al momento non sono in agenda) tornerà ad essere suddivisa in base ai 21 indicatori valevoli a livello regionale.

