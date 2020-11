PORDENONE E UDINE - Al lavoro per evitare che la zona arancione duri più di due settimane. E l’obiettivo non è impossibile da centrare. Sono concentrate verso questa direzione, gli sforzi dell’assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, e della task force regionale anti-Covid. Perché se da un lato il presidente Fedriga proseguirà il colloquio (piuttosto teso) con Roma, dall’altro si proverà a lavorare al fine di migliorare i due indicatori che hanno provocato lo scivolamento nella zona arancione. Si tratta della quota di positivi in relazione ai tamponi e il tracciamento in crisi.

LA STRADA

«Già questa settimana - ha spiegato Riccardi - entreranno in campo i medici di medicina generale, fondamentali per l’esecuzione dei tamponi e anche per il tracciamento dei contatti. Miglioreremo anche questo aspetto». Per quanto riguarda invece l’incidenza dei positivi sui tamponi, il dato è già in miglioramento da almeno 48 ore. Si conta che si manifestino anche gli effetti delle recenti restrizioni, corroborate poi dagli spostamenti limitati figli della zona arancione. Ma non saranno solo questi, gli indicatori da tenere d’occhio. Sotto la lente ci sono anche gli ospedali: oggi né le Terapie intensive (45 su 175 occupate), né i letti di Pneumologia (378 pazienti) sono al di sopra delle soglie, rispettivamente del 30 e del 40 per cento su base regionale. «Anche in questo campo - ha precisato Riccardi - ci stiamo muovendo per ampliare l’offerta di posti letto e per ricavare strutture intermedie».

LA “PARTITA”

In campo c’è anche il professor Fabio Barbone, il numero uno della task force regionale anti-Covid. Ieri mattina ha elaborato un “disegno” della situazione in Fvg. «Anche i nostri esperti - ha spiegato Riccardi in conferenza stampa - trovano il meccanismo del governo incomprensibile. Gli indicatori che ci penalizzano non sono buoni testimoni della resilienza del sistema sanitario e dei servizi territoriali. A maggio, inoltre, nessuno aveva definito una soglia di tracciamento, mentre ora veniamo penalizzati proprio su questo punto. Eravamo molto più preoccupati la settimana scorsa, ora fatichiamo a capire».

I COLLOQUI

Intanto a livello nazionale il presidente Fedriga ha chiesto la convocazione urgente della Conferenza Stato-Regioni, per discutere proprio dei parametri che impongono alle Regioni il “passaggio” di zona. «È impensabile - ha detto Fedriga - che tutto sia in mano a un algoritmo e non a un confronto tra gli esperti del governo e quelli dei singoli territori. E una richiesta che facciamo da tempo, così il sistema non tiene e si perde la battaglia contro la pandemia».

L’ORDINANZA

C’è poi un’ultima novità. Ieri Fedriga ha annunciato il ritiro dell’ordinanza regionale entrata in vigore solamente ieri. Andava infatti a sovrapporsi al provvedimento di zona arancione, effettivo da oggi. Per effetto della scelta del presidente del Fvg, quindi, i negozi al dettaglio potranno rimanere aperti di domenica, mentre resteranno chiusi (anche nei giorni pre-festivi) i grandi centri commerciali. Salta anche il divieto di passeggiare nei luoghi solitamente affollati, come ad esempio i centri storici delle città. Ma conterà poco, dal momento che il provvedimento nazionale non consentirà lo spostamento tra Comuni, a meno che non si tratti di motivi di lavoro, salute, studio o necessità. Questo almeno per due settimane. L’obiettivo di tutti è quello di far durare le restrizioni solo per il tempo necessario.

