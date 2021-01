Fvg, la zona gialla sarà "rafforzata": ordinanza anti-assembramenti. Dalle 11 al bar solo seduti

PORDENONE E UDINE - Con il ritorno del Fvg in zona gialla, tornerà a partire da lunedì 1 febbraio anche l’ordinanza regionale (il presidente Fedriga la firmerà domani, sabato) che tenta di limitare gli assembramenti, soprattutto nelle vicinanze dei locali pubblici. Sarà ricalcato il modello messo in campo nell’ultima zona gialla, cioè quella scattata dopo la stretta di Natale e durata sino all’ingresso del Fvg in zona arancione.

Dalle 11 alle 18, nei bar si potrà consumare cibi e bevande solamente seduti, e non al bancone. Nei negozi generici è consentito l’accesso a una persona ogni 20 metri quadrati mentre nei negozi di alimentari a una persona per nucleo familiare. Tornano anche le raccomandazioni, prima fra tutte quella di non recarsi in abitazioni diverse dalla propria, ma anche quella di riservare l’accesso ai negozi agli anziani (over 65) nella fascia oraria tra le 10 e le 12 del mattino.

Ultimo aggiornamento: 20:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA