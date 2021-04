PASIANO - Per prevenire la diffusione delle zecche, dopo una segnalazione sulla presenza del parassita nel prato di via delle Vigne, è stata disposta la disinfestazione delle aree verdi che si trovano in prossimità della scuola primaria Dante Alighieri. L'operazione è stata commissionata, dagli uffici comunali del settore tutela del territorio alla ditta Ecorat di Eraclea, che ha già portato a termine la sua missione. Data la pericolosità del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati