AVIANO - La missione impossibile di Alessandro Della Giusta, youtuber friulano scelto lo scorso anno da Jovanotti per documentare i suoi Jova beach party, è stata portata a termine, ma rischia di avere risvolti penali. È riuscito a entrare nella Base Usaf di Aviano per concludere il suo tour Mangio in tutti i fast food della regione in 12 ore. Tutto regolare. Aveva il pass e accompagnatori autorizzati. Ma ciò che ha filmato all'interno dell'aeroporto militare e poi pubblicato su YouTube (oltre 160mila visualizzazioni toccate ieri sera con la parte di video ancora visibile) potrebbe avere a che fare con la sicurezza di Stato.



Il giovane ha 156mila iscritti sul suo canale YouTube e quasi 20 milioni di visualizzazioni totali. Il successo del video top secret ha però attirato l'attenzione dei carabinieri che operano all'interno dell'aeroporto di Aviano e adesso la Procura vuole vederci chiaro. Della Giusta è stato perquisito e la seconda parte del video è stata eliminata: video non disponibile, rimosso da chi lo ha caricato.



La Procura non si sbilancia. L'attività delegata ai Carabinieri dovrà stabilire se siano state divulgate notizie segrete attraverso le immagini mostrate da Ale.



IL VIDEO

Per ora su YouTube resta visibile soltanto la prima parte del tour partito da Cormons e finito ad Aviano. Si vede il ragazzo, a cui fa compagnia un amico, che contatta il Subway della Base di Aviano, che si meraviglia quando gli dicono che non è accessibile e non possono dire dove si trova. Da quel momento entrarci diventa una sfida. Ale lancia un appello su Instagram: cerca qualcuno che lo aiuti a entrare in Base. Trova un ingegnere americano di San Quirino che gli fa avere il pass e lo accompagna.Basta intitolare il video Entro nella base americana top secret ed è subito un successo. Lui filma tutto: ecco il gate 8, l'area 1... Riesce a fare anche un giro su una Mustang. E, quando finalmente entra al Subway, va dalla ragazza che gli aveva risposto al telefono e le dice: «Hai visto che l'ho fatta?». L'entusiasmo è alle stelle. «Speriamo che non mi arrestino», azzarda a un certo punto. La Security Force non ha avuto nulla da ridire. Adesso la parola passa allaProcura. © RIPRODUZIONE RISERVATA