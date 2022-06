SACILE - Sacile Xtreme Days Festival 2022. Vista la grande affluenza prevista nelle tre giornate di eventi, con propria ordinanza il sindaco Carlo Spagnol ordina il divieto di somministrare bevande alcoliche ai minori di 18 anni dalle 17 di oggi, 3 giugno, alle 23.59 di domenica all'interno di tutto il perimetro dell'area urbana in cui si svolge la manifestazione e in particolare nelle seguenti vie e piazze: cortile di Palazzo Ragazzoni, parco Ortazza, parco Prà Castelvecchio, Piazza del Popolo, Piazza Manin, viaòe Zancanaro (zona parcheggi fronte Piazzetta Romagnoli e parcheggio ex Ipsia), via Pelizza, Campo Marzio e via Mazzini.

In particolare è vietata la somministrazione, vendita, cessione a titolo gratuito e consumo su aree pubbliche o aperte all'uso pubblico di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo (bicchieri, bottiglie, lattine e simili). Eventuali bottiglie di plastica dovranno essere consegnate aperte e rive di tappo. Vige anche il divieto di asporto dai locali delle attività di pubblico esercizio di ontenitori di vetro e/o metallo per bevande, così come il divieto di detenere da parte di chiunque di bottiglie, contenitori di bevande in vetro e/o metallo e l'abbandono di bottiglie, contenitori di bevande in etro e/o metallo al di fiori degli appositi sacchetti contenitori. Il sindaco avverte che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi tali disposizione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. La polizia comunale e tutte le forze dell'ordine sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.