Volo in elicottero del Soccorso Alpino: si realizza il sogno di un gruppo di disabili

MANIAGO (Pordenone) - Non ci sono soltanto interventi di soccorso nell’attività di volontariato dei tecnici del. Ieri, domenica 22 luglio, la stazione del soccorso alpino di Maniago, in collaborazione cone con il Comune di, in occasione della Festa del Coltello che si è tenuta nella cittadina della pedemontana pordenonese, ha effettuato deicon il velivolo che solitamente fa base a Tolmezzo.I tecnici della stazione hanno infatti donato a una quindicina di ragazzi portatori di handicap la possibilità di una breve rotazione nel cielo. I giovani, tra i venti e i trent’anni d’età, sono saliti sul velivolo quattro per volta con l’aiuto del personale tecnico del Soccorso Alpino presente sul posto e di un accompagnatore.I ragazzi si trovavano infatti assieme aglidell’associazione In studio, gruppo di studio che in questi giorni è di stanza a Barcis a Casa Fontane per le vacanze estive.L’elicottero dell’Elifriulia si trovava a Maniago per effettuare dei voli turistici in occasione della suddetta sagra e il volo dei ragazzi non ha comportato alcun aggravio per le istituzioni. A volte si riesce a regalare un attimo dianche a chi dalla vita ha avuto meno degli altri.