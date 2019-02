Dal Friuli agli Usa. La Base Usaf riapre le piste ai voli di linea per l'America

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AVIANO - Due anni fa erano stati sospesi per questioni di bilancio, ma adesso l'amministrazione Usa sta valutando la possibilità diTra qualche settimana partirà una sperimentazione che terminerà a settembre quando verranno valutati l'efficacia e l'economicità di questa soluzione di linea che eviterebbe al personale militare e alle loro famiglie peripezie per gli aeroporti del Nord Italia per giungere a destinazione. I voli - si apprende dalle agenzie di stampa - saranno effettuati per conto del Comando Trasporti degli Stati Uniti attraverso un rotatore Patriot Express da e verso la base. Se i risultati dovessero soddisfare le aspettative statunitensi i voli diventeranno permanenti.