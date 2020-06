Vola con l'auto nel fosso e abbatte un palo dell'energia elettrica

FONTANAFREDDA - Ha perso io controllo dell'auto finendo nel fosso dopo aver abbattuto un palo dell'Enel. L'incidente stradale è successo questa mattina a Fontanafredda. I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti verso le sette e venti in Via Brugnera per la fuoriuscita autonoma di un'autovettura. Per cause in corso di accertamento, da parte della Polizia stradale di Spilimbergo, il conducente ha perso il controllo dell'autovettura, finendo nel fossato laterale, dopo aver abbattuto un palo della linea elettrica. Illeso per fortuna il conducente, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la vettura individuando la posizione della batteria con l'ausilio della Scheda di Sicurezza del veicolo, recuperata dalla Sala Operativa © RIPRODUZIONE RISERVATA