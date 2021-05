È un calciatore del Pordenone il genero di Mihajlovic: il lieto evento diventa virale Video

PORDENONE - Lieti eventi in casa neroverde, sul campo e fuori. In attesa che qualcosa si muova per farli tornare a giocare nel loro stadio a Pordenone, i ramarri continueranno a giocare le partite che il calendario assegnerà loro in casa al Teghil di Lignano. Appena avuta la certezza di aver conservato la B, Mauro Lovisa ha ringraziato giunta e amministrazione di Lignano per l'ospitalità.

PROFICUA COLLABORAZIONE

Felicemente soddisfatto per il lieto fine dell'avventura stagionale neroverde è apparso lo stesso Luca Fanotto. «Ho sempre creduto - ha detto il sindaco della località balneare - nella progettualità della collaborazione fra la nostra città e il Pordenone. C'è stata grande intesa su entrambi i fronti. Da parte nostra ci siamo adoperati per soddisfare tutte le esigenze dei ramarri. Per noi la presenza del Pordenone è una forma eccellente di promozione turistica. Brillante è stata pure l'idea di aggiungere il nome di Lignano sulla casacca di una squadra che rappresenta un'eccellenza regionale».





VOGLIACCO PAPÁ

Sinisa Mihajlovic diventa nonno e si commuove. La toccante sorpresa è arrivata ieri dalla figlia Virginia, che ha ripreso e pubblicato tutto sui social. L'allenatore del Bologna apre un pacchetto, dove c'è una magliettina bianca con un cuore disegnato e la scritta nonno: «Ma è tuo? È uno scherzo?», chiede Miha, seduto sul divano. Nessuno scherzo e arrivano le lacrime di gioia a corredo della bella notizia. La figlia minore del serbo, 22 anni, fidanzata con il difensore pordenonese Alessandro Vogliacco, nel giro della Nazionale Under 21, renderà Sinisa nonno a 52 anni.

CIURRIA RE DEGLI ASSIST

C'è un top fra i ramarri. Si tratta di Patrick Ciurria che si è guadagnato il vertice nella speciale classifica degli assist. Il Fante ne ha confezionati ben 11, chiudendo al primo posto per la serie B davanti a Mancosu con 10. Va ricordato che Patrick ha firmato anche 9 gol, diventando così il vero uomo mercato del club neroverde. La speranza dei tifosi è che la società sappia resistere alle proposte d'acquisto. I ramarri si ritroveranno al De Marchi domani pomeriggio. Butic, l'autore della rete che ha aperto la strada del successo nello spareggio con il Cosenza (definendola la più importante della mia carriera) ha promesso le paste.