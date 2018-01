Prima il frontale poi l'auto nel fosso, muore incastrato tra le lamiere

di Lorenzo Padovan

VIVARO - Unè avvenuto sulla strada regionale 464 all'altezza di. Per cause al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Spilimbergo due vetture si sono scontrate frontalmente all'altezza di una stazione di servizio. Nell'impatto una delle due auto è finta nel fosso e l'autista, rimastro incastrato nella vettura è morto praticamente sul colpo. Non si conoscono ancora le generalità del morto. L'altro automobilista è strato trasferito in elisoccorso a Udine, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco di Spilimbergo. La viabilità è interrotta da circa un'ora sull'intera direttrice tra Maniago e Spilimbergo.