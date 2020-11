PORDENONE E UDINE - Nel giorno in cui il virus in Friuli Venezia Giulia rallenta la sua corsa, si vive la giornata più nera dall’inizio della pandemia sul fronte dei decessi. Mai, infatti, si era stati costretti a dare notizia di 21 morti in un solo giorno. Si tratta, dev’essere precisato, di vittime non solo del Covid, ma anche di altre patologie gravi e pregresse. Resta il fatto che 21 persone in un giorno hanno perso la battaglia: quattro in provincia di Pordenone, sette nell’Udinese, una a Gorizia e ben nove in provincia di Trieste. Nel Friuli Occidentale non ce l’ha fatta Bruna Pezzutti, 96enne originaria di Porcia e ospite della casa di riposo di San Quirino. Spilimbergo, invece, è in lutto per la scomparsa di Dino Cuoghi, pensionato di 91 anni che viveva nella frazione di Vacile. Anch’egli è deceduto in ospedale, così come la 96enne di Travesio Romana Lizier, vedova Deana. Infine ad Arba si piange la scomparsa dell’89enne Bruno Miotto, storico gestore del night “Tahiti”. Per quanto riguarda le altre vittime, si tratta un uomo di 96 anni di Trieste deceduto in una casa di riposo, una donna di 96 anni di Tolmezzo morta in una Rsa, una donna di 93 anni di Trieste deceduta in ospedale, una donna di 92 anni di Trieste deceduta in una Rsa, un uomo di 92 anni di Trieste morto in ospedale, un uomo di 88 anni di Codroipo deceduto in una Rsa, una donna di 86 anni di Trieste morta in ospedale, un uomo di 86 anni di Tolmezzo deceduto in una Rsa, un uomo di 84 anni di Udine morto in ospedale, un uomo di 82 anni di Trieste morto in ospedale, un uomo di 80 anni di Trieste deceduto in ospedale, due uomini di 76 anni di Tolmezzo morti in una Rsa, un uomo di 72 anni di Trieste deceduto in ospedale, un uomo di 64 anni di Amaro morto in ospedale e un uomo di 47 anni (con patologie concomitanti) di Monfalcone deceduto in ospedale.

