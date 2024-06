PORDENONE - Sarà anche come dice l'assessore regionale alla Sanità, Riccardo Riccardi, che nell' azienda sanitaria Udinese si iniziano a vedere i primi segnali di un miglioramento sul fronte delle liste d'attesa. La stessa cosa, però, non si vede affatto nella pordenonese Asfo. Anzi, a guardare (e sentire) quello che accade verrebbe da dire che le cose non solo non vanno in meglio, ma addirittura riescono pure ad andare verso il peggio. Il che è tutto dire.

IL CASO

Qualcuno non ci crede? Qualcuno "sobilla" come ritiene l'esponente della giunta del presidente Fedriga? Provate a chiederlo al papà di Chiara (il nome è di fantasia), nove anni, residente in una comune dell'area pordenonese. Per lei, infatti, la visita odontoiatrica nelle strutture pubbliche della regione, è stata fissata per novembre. Sei mesi sono tanti, verrebbe da dire, ma in fondo non tantissimi, però. Solo che - udite udite - si tratta di novembre 2029. Proprio così. Una visita, seppur di controllo a una bambina di 9 anni, rilasciata per il 14 novembre del 2029. Un vergogna. Anzi, per dirla come il papà della piccola, è scandaloso.

IL PERCORSO

E non si tratta di un ghiribizzo dei genitori portarla a fare una visita odontoiatrica, comunque prevista dal sistema sanitario regionale per quelle famiglie che hanno un Isee basso, ma è stata richiesta dal medico di famiglia. La bambina, infatti, era stata portata dal pediatra di base il quale, dopo aver guardato i denti e l'arcata, ha spiegato ai genitori che sarebbe stato meglio farla vedere da uno specialista perché c'era la possibilità che si rendesse necessario un apparecchio dentale mobile.

LA SORPRESA

«Con la prescrizione del medico di mia figlia - racconta il papà della bambina - mi sono recato in farmacia, dove ho chiesto che mi fissassero un appuntamento. La farmacista, gentilissima, ha smanettato nel computer poi si è rivolta verso me. «Guardi - mi ha detto - la visita è per il 14 novembre, ma quello che le dirò ora la farà senza dubbio arrabbiare, ma non è colpa nostra. Si tratta di novembre del 2029». Tra cinque anni? «È la prima data disponibile - mi ha ripetuto la farmacista - all'ospedale di San Vito, ma se ritiene provi a chiamare il Cup, magari loro possono fare qualche cosa».

UNA VERGOGNA

«E così - prosegue il papà - ho telefonato al Cup che mo hanno detto la stessa cosa e confermato la visita per novembre 2029. A nulla è valso dire che per quella data la bambina che oggi a ha nove anni, ne avrà quattordici. Loro non potevano fare nulla. Veramente ho avuto un moto di repulsione. Siamo una famiglia che non naviga nell'oro, anzi, ma abbiamo sempre pagato tutte le tasse, ma in cambio i servizi ricevuto sono decisamente miseri. A cominciare dalla sanità. Trovo questa cosa scandalosa, vergognosa e ingiusta, ma non solo per me, ma per tutti quelli che hanno bisogno di una sanità pubblica che possa aiutare chi ha bisogno. Cosa faremo adesso? Faremo altri sacrifici e porteremo nostra figlia da un dentista privato. Ci spingono verso il privato e questo non è giusto». Un caso, dunque, che veramente deve far riflettere sulla gestione di una sanità regionale che fa acqua da tutte le parti e non si dica che è un errore del sistema di prenotazione, come ha detto l'Asfo in altre occasione simili, perché questo genitore ha fatto due tentativi che sono stati coincidenti.

L'ALTRO CASO

E non è un errore anche per il fatto che questo non l'unico caso che fa cascare le braccia. Già, un'altra persona, questa volta in dermatologia, ha presentato la richiesta, sempre del medico di medicina generale per una visita programmata in epiluminiscenza a fronte del fatto che gli sarebbe servito un controllo a distanza di un anno. Nulla di grave, dunque, un anno di tempo per trovare una giornata possibile. Cosa gli hanno risposto? Al Cup, dopo essere entrati nel sistema, gli hanno spiegato prima che le agente erano chiuse, poi quando la persona ha insistito, hanno fissato l'appuntamento per il 12 giugno. Sempre del 2029, tra cinque anni e dopo 4 rispetto alla richiesta presentata. Anche in questo caso non si tratta di un errore del sistema di prenotazione impazzito, come tende a sminuire la direzione dell'Asfo, perché la cosa è stata riconfermata il giorno successivo. Insomma, una gestione delle liste d'attesa che veramente è imbarazzante, come sono imbarazzanti tutte le altre risposte che non sono un: "Scusateci".