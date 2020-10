TRIESTE - Ci sono contagi, era inevitabile. La lista delle scuole toccate dal virus si allunga. Era fisiologico. Ma nel complesso il “modello Fvg” per la ripartenza delle lezioni in presenza sembra tenere. E oggi subirà un’importante modifica. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, firmerà infatti l’ordinanza che escluderà dall’obbligo di tampone tutti gli studenti che non manifestano sintomi chiaramente riconducibili al Covid, sgravando così la macchina della prevenzione da un lavoro ormai difficilmente gestibile. Si è parlato di questo, ieri, nell’incontro tra il vicepresidente Riccardo Riccardi e l’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen. E l’occasione è stata buona per disegnare la mappa del contagio a scuola.

I NUMERI

Dal 1 settembre al 13 ottobre i casi totali positivi al Covid nelle scuole sono stati 1.804 e di questi 276 sono stati quelli nella fascia d’età 0-18 anni (15,3%). Per questa fascia d’età l’esposizione è avvenuta per il 51,1% in famiglia e frequentando amici e solo nel 10,7% dei casi a scuola (per il 7,1% a seguito di viaggi e per 31,1% per cause altre o non note). Gli istituti coinvolti sono ad oggi 74 (28 nel territorio pordenonese, 24 in quello udinese, 11 a Trieste e altrettanti in area goriziana) per il 43% alle superiori, per il 31% alle elementari, per il 12% alle medie, per il 10% all’asilo e per il 4% al nido. Per classi d’età, da 0-5 anni sono stati individuati 48 casi positivi su 5.247 (0,9%); da 6-10 anni 63 casi su 4.211 ragazzi testati (1,5%); da 11-18 anni sono stati 165 i positivi su 5.259 testati (3,1%). Quindi ci si contagia molto di più fuori dalla scuola che all’interno delle classi. «I dati fanno capire che - hanno commentato Riccardi e Rosolen - il lavoro per far ripartire le scuole sta dando risultati positivi: è il frutto di una collaborazione sulla quale la Regione e le Aziende sanitarie continueranno a lavorare con l’Ufficio scolastico a beneficio di famiglie, studenti, insegnanti, personale scolastico per superare gli inevitabili problemi e disagio in questo periodo di emergenza». E in arrivo ora ci sono anche altri 40mila test rapidi.

LA LISTA

Ieri a Porcia (Pn) è risultata positiva un’insegnante delle elementari. Sono scattate le misure di sicurezza. Le altre scuole coinvolte in provincia sono il Leomajor, il Grigoletti, il Torricelli, il Flora, l’Isis Zanussi, l’Isis Tagliamento, le Filandiere, le elementari di Maniago, Pordenone (Enrico Fermi), San Vito, Sacile (Marconi); le medie di Pordenone (Centro), Erasmo da Valvasone; gli asili di Cordenons e San Vito. Nell’Udinese positivi alle superiori nelle scuole Stringher, Deganutti, Einaudi, Malignani (Cervignano e Udine); casi alle elementari a Udine (Ellero , Garibaldi, Ermes di Colloredo), Palazzolo e Torviscosa; alle medie a Udine (Deganutti, Piccoli). Le altre scuole coinvolte si trovano nelle province di Gorizia e Trieste.

Ultimo aggiornamento: 08:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA