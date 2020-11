La lezione di primavera è servita a poco, il virus imperversa nelle case di riposo e i tamponi sono sempre in ritardo

PORDENONE - Durante la prima ondata, l’unico caso (pur grave e doloroso, viste le 18 vittime) era quello della casa di riposo “Micoli-Toscano” di Castions di Zoppola. Ora, invece, il lavoro si è moltiplicato. Il virus si è diffuso all’interno delle residenze per anziani in modo molto più subdolo, interessando la provincia di Pordenone in modo trasversale. E proprio quando il “nemico” è tornato a bussare alla porta delle persone più fragili, si è inceppato il sistema di controllo che doveva garantire il massimo livello di protezione alle case di riposo. A mancare, in questo caso, è il tassello più importante: la tempestività non solo dello svolgimento dei tamponi, ma soprattutto la comunicazione degli esiti in un tempo ragionevole. E i ritardi, sempre più consistenti, fanno sì che nell’attesa del risultato di un’operazione di monitoraggio gli eventuali ospiti positivi possano “sfuggire” e contagiare altri anziani oppure operatori.

GLI INTOPPI

Che qualcosa stesse rallentando, nel sistema di protezione delle case di riposo, era chiaro ormai quasi da due mesi. Più volte, su queste pagine, i direttori delle singole residenze avevano denunciato un ritardo del proprio turno nel classico “giro” di tamponi. Ma ora si è aggiunta anche l’attesa per gli esiti, che in alcuni casi ha toccato gli otto giorni. È accaduto ad esempio a San Vito, dove il direttore Alessandro Santoianni si è trovato costretto ad attendere i risultati dei test programmati per più di una settimana. «Una specie di limbo», ha spiegato. Fortunatamente tutte le persone controllate sono risultate negative al tampone, ma l’intoppo poteva costare caro. E non si è trattato di un caso isolato. C’è infatti anche chi sta peggio. A Sacile, ad esempio, se non fosse per il recente contagio di un operatore sanitario (fatto specifico che ha fatto scattare i tamponi immediati), l’ultima operazione di screening risale addirittura a fine agosto.

LE SPIEGAZIONI

La ragione di un ritardo che in alcuni casi può essere fatale deve essere ricercata nella mole di lavoro eccessiva alla quale è sottoposto il Dipartimento di Prevenzione. Il tracciamento dei contatti dei positivi, il monitoraggio delle scuole, la sorveglianza delle aziende: un reparto sottodimensionato è stato stressato sino alla rottura dei legamenti che prima permettevano ai muscoli della “macchina” di muoversi. E oggi a pagare il prezzo del sovraccarico sono le persone più anziane, cioè quelle sulle quali il Covid può sprigionare tutta la sua forza distruttrice. I ritardi, va specificato, non sono riferibili alle situazioni d’emergenza: quando nelle case di riposo della provincia sono emersi dei contagi, infatti, l’azione del Dipartimento di Prevenzione è stata tempestiva. I tamponi sono stati effettuati in pochissimo tempo e anche gli esiti sono arrivati in via prioritaria. Ma la gestione dei casi-limite non è l’ordinario. Il piano della Regione prevedeva un sistema blindato, che però a conti fatti è saltato. Perché? Le ragioni devono essere ricercate non solo in una macchina, quella della prevenzione, sommersa dalle richieste e in costante affanno quanto a personale impiegato. C’è anche la natura intrinseca di luoghi, quali le residenze per anziani, dove la condizione clinica ed emotiva degli ospiti rende complicato (quando non impossibile) il distanziamento o il rispetto delle norme di igiene personale. Il mix di fattori, stavolta in modo ancora più marcato, genera una situazione complicata da domare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA