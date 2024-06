PORDENONE - Ponte di Adamo ed Eva, tra sabato e domenica notte, buio e silenzio rotto soltanto dal passaggio delle auto. È l’una di notte e, nonostante sia un fine settimana, nella zona della Santissima non c’è nessuno. Una ragazza ha finito di lavorare e sta rientrando. È stanca, non vede l’ora di riposare. Cammina immersa nei suoi pensieri, mancano soltanto poche centinaia di metri e sarà casa. Il più orrendo degli incubi irrompe una volta superato il ponte, quando uno sconosciuto l’aggredisce e la trascina tra la vegetazione dell’argine sul Noncello. Urla, cerca di difendersi, ma nulla può contro quella furia che sta abusando di lei. La giovane, neanche ventenne, è stata costretta a subire violenza sessuale a due passi dal centro da un immigrato che i carabinieri della Compagnia di Pordenone da quattro giorni stanno cercando di identificare.

I SOCCORSI

La ragazza è sotto choc quando si rivolge al 112. Ha bisogno di aiuto, cure e assistenza psicologica. Oltre al personale sanitario interviene anche una pattuglia di militari del Radiomobile. I carabinieri raccolgono i primi elementi utili per avviare le ricerche del violentatore in centro e nelle immediate vicinanze, lungo il ring, in stazione, nei quartieri delle Grazie e di Borgomeduna. In pronto soccorso viene attivato il protocollo operativo che indica le procedure medico legali da seguire in caso di violenze sessuali, così da gestire correttamente i dati che avranno rilevanza probatoria. La vittima non è mai stata lasciata da sola al Santa Maria degli Angeli e ha ricevuto tutta l’assistenza necessaria in questi terribili casi.

LE INDAGINI

Al momento l’unico dato certo è che l’aggressore è un immigrato. Potrebbe aver seguito la ragazza dal momento in cui ha lasciato il posto di lavoro, pedinandola finché non ha oltrepassato il Noncello, dove poi le ha teso l’agguato. Gli investigatori hanno esaminato tutte le telecamere comunali presenti nel centro storico e nella zona dell’aggressione nella speranza di individuare il violentatore mentre insegue la vittima dal momento in cui stacca dal lavoro fino al ponte di Adamo ed Eva. Sul caso vi è il massimo riserbo. Molto ci si attende anche dall’analisi degli indumenti della ragazza, dove si conta di trovare tracce biologiche dello sconosciuto, elementi utili nel momento in cui dovesse esserci la possibilità di eseguire una comparazione genetica con un sospettato.

IL PRECEDENTE

Risale esattamente a un anno fa il caso dell’infermiera aggredita di notte, a fine turno, mentre andava a recuperare la macchina. La donna ha reagito nonostante fosse stata gettata a terra riuscendo a chiamare il 112 e a denunciare in diretta la violenza sessuale che stava subendo. È comunque riuscita a divincolarsi mentre lui cercava di tapparle la bocca e a morsicargli un dito. È stato in quel momento che è riuscita a telefonare al numero unico di emergenza. Quando l’immigrato si è accorto che parlava con la Polizia di Stato, è scappato verso viale Venezia. È stato bloccato poco dopo in via Brentella a Porcia. Azeem Hussain, 23 anni, richiedente asilo pakistano che era stato accolto nel centro di via Comina 1 a Pordenone, lo scorso gennaio è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale. Il Tribunale ne ha disposto l’espulsione a fine pena. Sempre lo scorso giugno alcune donne pordenonesi hanno denunciato di essere state molestate o avvicinate per strada, in orario serale o notturno, da un immigrato che pretendeva prestazioni sessuali.

LA PAURA

Con il caso di sabato notte torna la paura in città. La zona della Santissima è molto frequentata - sia di giorno che di sera - da immigrati, soprattutto afghani e pakistani dai quali chiunque può acquistare droga. Gli argini del Noncello sono diventati il loro ritrovo e poco importa se le forze dell’ordine continuano a fare controlli. Sempre sabato, verso le 19, due fazioni di immigrati si sono affrontati in viale Treviso, vicino al sottopasso ferroviario: due sono stati feriti a coltellate. Sono situazioni che generano insicurezza. E non soltanto tra le donne che transitano a piedi o in bicicletta nella zona.