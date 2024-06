PORDENONE - Sarebbe alto circa un metro e ottanta l'uomo che tra sabato e domenica notte ha violentato una ragazza che stava rientrando a casa alla fine del turno di lavoro. La giovane, che non ha nemmeno vent'anni, è sotto choc, ma è stata in grado di ricostruire l'aggressione e di fornire agli investigatori dell'Arma elementi utili all'identificazione del violentatore. Decisive saranno le telecamere disseminate nel centro storico. Perché è proprio nel cuore di Pordenone che l'uomo avrebbe cominciato a pedinare la ragazza fino a tenderle l'agguato non appena superato il ponte di Adamo ed Eva, in un punto dove l'illuminazione è debole. La vittima si è sentita afferrare per i capelli: è così che l'aggressore l'ha trascinata tra i cespugli. Piccola e gracile, la ragazza non ha potuto difendersi. Nemmeno le sue urla sono state raccolte. Era l'una passata e, nonostante fosse il fine settimana, nella zona della Santissima non c'era nessuno che potesse aiutarla, soltanto auto di passaggio.



LE INDAGINI

La ragazza ha chiesto aiuto al Numero unico di emergenza 112. In via della Santissima sono arrivati il personale sanitario in ambulanza e un equipaggio dei carabinieri del Radiomobile. È stato subito avviato il protocollo operativo che indica le procedure medico legali da seguire in caso di violenze sessuali, così da gestire correttamente i dati che poi avranno una rilevanza probatoria. La vittima non è mai stata lasciata da sola al Santa Maria degli Angeli e ha ricevuto tutta l'assistenza necessaria in questi terribili casi. La prognosi evidenziata dai medici è di una settimana, anche se le ferite più gravi sono altre e necessitano di un supporto psicologico. I suoi indumenti sono stati sequestrati. Saranno esaminati nel tentativo di trovare tracce biologiche, fondamentali per compararle con eventuali indiziati. I carabinieri della Compagnia di Pordenone, con l'aliquota operativa in testa, lavorano senza sosta da domenica. I sistemi di videosorveglianza del Comune sono stati setacciati. Le telecamere saranno decisive per identificare l'uomo. A coordinare le indagini è il sostituto procuratore Federica Urban. Al momento non si tralascia nulla pur di chiudere il cerchio il prima possibile e liberare la città da questo incubo.



IL VIOLENTATORE

L'aggressore è sicuramente una persona di origine straniera, forse immigrata a Pordenone o in qualche altra località della provincia. Gli investigatori stanno esaminando immagine dopo immagine e raccogliendo testimonianze per dargli un volto. L'uomo potrebbe aver notato la ragazza nel luogo in lavoro e aver atteso che finisse il turno. La giovane torna a casa sempre a piedi, da sola, seguendo sempre lo stesso tragitto. L'altra notte l'ha inseguita, probabilmente attento a non farsi notare per non metterla in allarme. È entrato in azione dopo il ponte di Adamo ed Eva, l'unico posto dove avrebbe potuto cercare riparo nella vegetazione. È anche una delle zone molto frequentate dai profughi, un luogo ideale per appartarsi e scambiare droga. Ma a quell'ora di notte i richiedenti asilo non frequentano l'argine del Noncello, chi arriva da Udine ha già da tempo preso il treno che lo riporta nel capoluogo friulano, tutti gli altri sono già rientrati nei loro alloggi.