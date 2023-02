PORDENONE - Sul fronte del vino la provincia di Pordenone detiene sicuramente un record in regione: la quantità di vino vegano che viene prodotto sul terreno del Friuli Occidentale. Già, perché la Cantina Produttori Ramuscello e San Vito raddoppia la produzione di vino vegano. Dalla vendemmia 2022, infatti, sono stati prodotti e certificati 10mila ettolitri rispetto ai 5.400 dell'anno precedente. Di fatto, si tratta della maggior quantità di vino vegano prodotto e certificato in Friuli Venezia Giulia.



IL PRESIDENTE

«Da molti anni la nostra Cantina cooperativa spiega il presidente Gianluca Trevisan è impegnata sulla costante ricerca della salubrità, sia delle uve che dei vini prodotti. Oltre al vino vegano, lo scorso anno abbiamo ottenuto anche la certificazione per la produzione del vino biologico. Inoltre, l'80 per cento dei nostri soci, aderisce volontariamente alla difesa integrata, denominata Sqmpi e seguendone, scrupolosamente, il disciplinare ministeriale. Sul tema della sostenibilità ambientale, siamo sempre attenti alle sensibilità del mercato e alle diverse richieste degli imbottigliatori, per questo abbiamo intrapreso un percorso di assistenza tecnica in campagna, fatta di controlli e verifiche, che dovrebbe portarci all'obbiettivo di un vino a residuo zero».



IL MERCATO

«Quello del quale stiamo parlando è un mercato in crescita aggiunge il direttore della Cantina, Rodolfo Rizzi -, al quale noi dedichiamo circa il 20 per cento della nostra produzione che, dalle nostre previsioni, sarà destinata ad aumentare ancora negli anni futuri. I principali imbottigliatori, per ora, sono dislocati nel Nord Italia, ma il nostro vino vegano viene già distribuito in tutta la Penisola». Il protocollo di certificazione è stato predisposto da Certificazione Vini e Prodotti Italiani di Qualità che ha provveduto, nei giorni scorsi, a consegnare il documento ufficiale alla Cantina attraverso il suo direttore, Michele Bertolami e la dottoressa Federica Buchini. I vini certificati sono il Pinot grigio, il Prosecco, il Merlot, la Ribolla gialla e il Refosco dal peduncolo rosso. Presenti alla consegna anche la vicepresidente della Cantina di Ramuscello, Laura Bertolin; il vicesindaco di Sesto al Reghena, Andrea Nonis e il coordinatore regionale delle Città del Vino del Friuli VG, Tiziano Venturini.

ldf