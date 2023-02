SACILE - Fatto il vino ci sono da fare le vinerie, avrebbe detto il conte di Cavour. C'ha pensato un imprenditore sacilese. Carlo De Re, un passato professionale in giro per il mondo, superati i 60 (classe 56) ha compreso che tanti estimatori del vino italiano potevano trasformarsi in clienti per la sua preziosa idea. Detta in poche parole: creare il miglior ambiente possibile, esteticamente e tecnicamente, per la degustazione dell'alcolico succo d'uva. Nascono così, attraverso la sua azienda Elite to be, soluzioni che hanno dell'incredibile per luoghi pubblici e abitazioni private. Certo, prodotti non alla portata di tutti, quelli che danno vita al Wine to be. Una libreria che al posto dei libri ospita bottiglie di vino pregiato, una vera e propria parete attrezzata, ventilata e all'occorrenza perfino refrigerata. Una wine library di questo tipo può costare facilmente 10, 15 mila euro. Racconta Carlo De Re, «ci avevano chiesto un wine dispenser che consentisse degustazioni minime di vini preziosi, evitando di dover poi sacrificare l'intero contenuto della bottiglia perchè ormai aperta». La sua soluzione consente di mantenere inalterato il contenuto anche per venti giorni. Con la collaborazione di una società che crea lampade germicide per sale operatorie, il sacilese ha costruito una luce che anzichè uccidere i microrganismi li coltiva, li preserva «in questo modo il vino sopravvive e matura, arrivando all'invecchiamento ideale».

I DISPENSER

I wine dispenser colpirono subito l'attenzione e «ne allestimmo alcune tra Londra e Buenos Aires. Poi arrivò il covid e si fermò il mondo. Ora, per fortuna, tutto ha ricominciato a girare». Non solo macchine per il vino, che si tratti di conservazione o degustazione. De Re fornisce ai suoi clienti sparsi per il globo l'intera ambientazione, puntando sulla qualità del Made in Italy, spesso del Made in Fvg. «Sono dell'idea che le piccole aziende debbano allearsi tra loro, usare sinergie, perchè questo modo di vedere porta lontano». Già, "lontano" è uno dei termini più presenti nella avventurosa vita di questo 60enne con l'azienda a due passi dalla statale 13 e poco prima di Cornadella. «Abito a Sacile ma qui non mi conosce nessuno perchè passo tanto tempo all'estero. Conoscono tutti mia moglie casomai»: l'insegnante Maria Frara.

L'AVVENTURA

Da quando a 19 anni partì per la Scozia, De Re ha sempre girato il mondo facendo affari in Inghilterra, Arabia Saudita, Stati Uniti, Asia ex sovietica e Russia. «Con Mosca cercai, insieme ad altri soci, di commerciare in alluminio. Scoprimmo la dura realtà della mafia locale e ce ne tornammo a casa». A proposito di abitazioni, «ad un certo punto abitavo per 6, 7 mesi a Miami, ci avevo comprato una bella casa vicina al mare. L'uragano Wilma la lasciò in piedi, ma ci passò dentro devastandola completamente. Quando vidi com'era ridotta piansi». Wilma fu uno dei 22 tra uragani e tempeste che martoriarono gli States nell'anno record 2005. Causò anche 23 morti. Uno dei lavori più belli De Re lo porta a termine in Azerbaijan, a Baku. Nella capitale gli viene commissionato il restauro dello storico teatro dell'opera. E' il 2008 e parliamo di un intervento da 140 milioni di euro.

IL PROGETTO

Con la sua Made in project il sacilese si occupa dell'intero progetto da 3 milioni e mezzo di euro. «Io di fatto vendo mestieri. Usando una cosa che ho imparato negli States, cerco di fare esclusivamente l'interesse del cliente. Questo va oltre il progetto, significa rispondere di tutto, fino al completamento dell'opera» e pure capire di tutto, ma questo non sembra un problema per un perito elettrotecnico che nella vita è passato dai circuiti ottici per laser al fotovoltaico «Lo portai qui quando nessuno sapeva nemmeno cosa fosse. Gli americani lo usavano invece per alimentare i satelliti» e poi le prime stampanti, con la cosiddetta carta facilitata e tanto, tanto arredamento «negli anni 80 fatturavo venti miliardi l'anno vendendo mobili all'Arabia Saudita». E le winery di Wine to be di oggi? «Pronte ad esplodere», sorride pensando al ricco target che ha già cominciato ad apprezzarle.