PORDENONE Da qualche tempo è scomparso il cartello "In vendita" dal cancello di villa Ruini, splendida dimora in via Torricella, vicino alla chiesa di San Giorgio, che da sempre fa parte dei sogni di tanti pordenonesi. Il suo glicine in fiore e la sua architettura attirano gli sguardi e sono in molti a chiedersi se è stata venduta.

Non c'è più il cartello Vendesi nemmeno davanti alla villa Populin in viale Cossetti, immersa nel verde; un altro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati