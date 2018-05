L'acqua risale dal pavimento e allaga la cappella di Villa Correr Dolfin

di Lara Zani

PORCIA -. La segnalazione arriva dal capogruppo di Forza Italia Marco Giacomini, che ha portato la situazione all'attenzione del Consiglio con un'interrogazione. Il consigliere forzista ha constatato personalmente il problema nei mesi scorsi, in occasione di un evento in Villa: «Dopo alcuni giorni di pioggia - spiega - si rileva la presenza di acqua nella pavimentazione della cappella di Villa Dolfin -. Risulta altresì evidente che l'acqua non proviene dalle vetrate o dal soffitto, ed è pertanto altamente probabile che provengaE' dunque chiaro che il problema va risolto, pena ulteriori danni alla pavimentazione e alla muratura». Per questo, Giacomini si rivolge all'amministrazione comunale, per sapere se il Comune abbia preso in carico il problema, quali interventi siano stati effettuati per risolverlo e, in caso contrario, in quali tempi si preveda di effettuare un eventuale intervento. Già in passato Giacomini, assieme agli altri due consiglieri di Forza Italia Marina Luccon e Claudio Turchet, aveva portato all'attenzione dell'amministrazione altre situazioni critiche di Villa Correr, a cominciare dalla presenza di crepe che insistono sulla struttura della facciata della barchessa sulle quali si è per ora intervenuto solamente con un lavoro di stuccatura, in previsione di interventi più onerosi in futuro...