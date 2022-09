PORDENONE - Una scuola privata, con un'enormità di spazi a disposizione per le aule e le attività didattiche; oppure un contenitore di pregio da dedicare alle start-up votate alla svolta verde, quindi rivolte all'ambiente. Di certo, non più un luogo abbandonato come appare oggi, dopo il fallimento dell'ultima operazione affidata (indirettamente) al polo tecnologico e legata all'insediamento mancato dell'azienda Over It, ora in mano a un fondo estero che non ha mai manifestato interesse per il sito. Ora, però, la palla ripassa al Comune e finalmente si vede uno spiraglio per la resurrezione di Villa Cattaneo a Villanova.



LA PROMESSA

A parlare è il sindaco Alessandro Ciriani. E il ragionamento parte con un annuncio importante: «Su Villa Cattaneo - spiega - ci sono già delle manifestazioni di interesse. Ora passiamo alla fase concreta, quella del nero su bianco». Il futuro della villa che si trova a pochi passi dal centro sportivo Bruno De Marchi, quindi, vede finalmente una nuova luce. «Si può ragionare - spiega ancora Ciriani - su una svolta legata ad attività educative (quindi la scuola privata, ndr) oppure a un contenitore di aziende innovative. Un dettaglio - ha garantito il primo cittadino di Pordenone - ormai è certo: in qualche mese la villa sarà riattribuita».



I NODI

Villa Cattaneo è grande. E il momento non è facile. Già pensare di riscaldare tutti gli ambienti al costo attuale fa venire i capelli dritti a chiunque. Serve quindi un soggetto (o una cordata di soggetti) estremamente serio. «E con la possibilità di pagare sempre e tutto, soprattutto dal punto di vista della gestione del fabbricato», è chiarissimo Alessandro Ciriani. Ed è proprio per questo (o perlomeno anche per questo) che sembra impossibile trasferire a Villa Cattaneo la scuola di musica. L'altro ostacolo è rappresentato dalla lontananza dal centro e dai mezzi pubblici. «Non possiamo permetterci salti nel vuoto - è perentorio Ciriani -. Si può andare verso un progetto plurale con capofila il Polo tecnologico oppure verso una gestione unica. Ma chi entra deve provvedere alla cura del sito».



LA STORIA

L'aspetto di Villa Cattaneo oggi è deprimente. Il cancello che dà sull'ingresso del centro sportivo De Marchi (luogo invece fortunatamente pieno di vita) è tristemente chiuso. I locali all'interno della barchessa antica sono desolatamente vuoti. Non c'è nessuno. E l'erba del bellissimo giardino che fa da ornamento al corpo principale della villa è inesorabilmente cresciuta. Oggi è alta, senza una vera manutenzione. Quella straordinaria, infatti, è ancora in capo all'amministrazione comunale, ma lo sfalcio non fa parte di queste competenze. In poche parole, il gioiello di Villanova si è perso nell'epoca della pandemia. Perché Villa Cattaneo è stata dimenticata? Per capire le ragioni dell'abbandono bisogna necessariamente fare un primo passo indietro. Precisamente al 2020, cioè al primo anno della pandemia. Allora il Comune doveva decidere il futuro a medio termine di Villa Cattaneo. E a spuntarla era stata la proposta del Polo Tecnologico di Pordenone, una delle eccellenze del territorio. Era stata fatta una gara regolare e la gestione (compresa anche la manutenzione ordinaria) era stata affidata. A spiegare cosa sia successo è il vertice del Polo Tecnologico di Pordenone, Franco Scolari. «All'interno del sito di Villa Cattaneo - illustra - doveva insidiarsi l'azienda Over-It (società che opera nel campo dell'informatica di alto livello e che ha il suo quartier generale in provincia a Fiume Veneto, ndr), ma la pandemia, con il ricorso allo smart working, ha cambiato tutto».