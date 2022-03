PORDENONE - Nel caso di Villa Cattaneo la riqualificazione del giardino attualmente poco sfruttato per eventi di aggregazione e spettacoli potrebbe essere il punto di partenza per pianificare un maggiore coinvolgimento sociale. In quello del castello di Torre, è invece urgente intervenire per evitare che la parte di giardino localizzata a est, quella caratterizzata da una forte connotazione naturalistica, perda la sua peculiarità dal momento che a tratti la vegetazione spontanea, per la maggior parte invasiva e alloctona, prende il sopravvento e inibisce lo sviluppo di acquatiche, erbacee, arbustive e arboree. Sono questi i due interventi che il Comune punta a mettere in atto con le risorse che il Pnrr destina al restauro e alla valorizzazione di parchi e giardini storici. Per questo ha presentato due proposte progettuali per interventi del valore, rispettivamente, di 400mila e di 200mila euro.

SEICENTO

La sua costruzione risale probabilmente alla fine del Seicento. Voluta dal facoltoso giurista Pietro Marini come propria abitazione, nel 1729, quando Marini venne a mancare, passò alla famiglia bergamasca dei Cattaneo. Il complesso sorge a sud del nucleo abitato di Villanova e si compone del corpo dominicale e dei resti di una barchessa. Nel corso degli ultimi anni, si ricorda nella proposta progettuale, la villa è stata oggetto di recupero e ristrutturazione, mentre il giardino non è mai stato oggetto di riqualificazione e si presenta come un semplice prato cinto da un muro in ciottoli a cui si accede da una cancellata in ferro battuto racchiusa fra pilastri bugnati, un tempo sormontati da statue e vasi in pietra. Il parco si inserisce in un contesto agricolo in area limitrofa al centro abitato, in una zona soggetta alle esondazioni del Meduna.



La volontà dell'amministrazione è quella di completare il recupero del complesso costituito appunto da villa, barchessa e giardino storico. In passato il Comune ha già realizzato quattro lotti relativi al recupero della barchessa e della villa. Con quest'ultimo intervento valorizzerà ancora di più la qualità architettonica, artistica e dimensionale degli spazi tipologici della villa padronale del XVII secolo, riqualificando il giardino storico non solo attraverso lo studio delle sue possibili componenti originarie, ma anche seguendo il gusto contemporaneo. L'obiettivo è quello di aumentare le possibilità di utilizzo del giardino tramite la creazione di sentieri, quinte alberate, spazi aperti per gli spettacoli.



METÀ DEL TRECENTO

Il castello è stato edificato nella seconda metà del 1300 su resti di costruzioni romane e comprende elementi architettonici di varie epoche. Dal punto di vista botanico e paesaggistico, il giardino riveste un ruolo molto peculiare in quanto viene a trovarsi nell'area immediatamente limitrofa al fiume Noncello: la parte più bassa ospita diverse tipologie vegetali che vanno dalle forme acquatiche alle erbacee tipiche degli ambienti umidi, mentre nel lato sud del castello esistono dei terrazzamenti con la presenza residua del frutteto. La parte più alta, nelle immediate vicinanze del castello, comprende siepi, aiuole fiorite e arbusti decorativi. All'interno del giardino è presente anche un lapidario. Il giardino è già sfruttato per eventi e manifestazioni e il progetto di restauro del 2008 aveva previsto di strutturarlo in quattro zone definite: giardino all'inglese, giardino formale, giardino d'acqua, frutteto a terrazze, mentre la fascia che costeggia il Noncello viene considerata come area di interesse naturalistico. Attualmente il giardino richiede un intervento di rigenerazione, conservando gli elementi caratteristici del primo progetto di restauro. La parte limitrofa alla polla di risorgiva è stata nel tempo invasa da specie alloctone, le alberature lungo i sentieri necessitano di verifiche e interventi di stabilizzazione, il frutteto dev'essere ripristinato e la parte di giardino formale riportata alla corretta funzionalità. Se il progetto sarà finanziato, saranno dunque rimosse o contenute le piante invasive a favore delle specie tipiche, effettuata una manutenzione straordinaria sulle piante ad alto fusto e allestita una adeguata cartellonistica per la conoscenza delle specie presenti.