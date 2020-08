Task force dei pompieri per 170 bovini rimasti senz'acqua

PRATA DI PORDENONE - Task force dei Vigili del fuoco di Pordenone per un'azienda agricola rimasta senz'acqua. Nel pomeriggio di oggi, domenica 9 agosto, alle 16.30 sono stati allertati da un allevatore di via Pordenone a Prata. La sua azienda agricola da sabato è rimasta senza approvvigionamento d'acqua a causa del basso livello della falda acquifera.



I Vigili del Fuoco, intervenuti con due autobotti del comando provinciale, hanno dovuto richiedere un'ulteriore autobotte arrivata dal Comando provinciale di Belluno, idonea al trasporto e alla distribuzione di acqua potabile. Soltanto in questo modo sarà possibile consentire all'allevatore di continuare l'attività casearia e salvaguardare dalla disidratazione gli oltre 170 bovini presenti presenti nell'azienda agricola.

Ultimo aggiornamento: 20:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA