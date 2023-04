PORDENONE - Non è stato solo un acquazzone. In realtà sono semplicemente i nodi che vengono al pettine. Certo, la pioggia ha aiutato ad accelerare il processo, ma il problema di fondo (ben conosciuto da migliaia di automobilisti) c'era già da tempo. E la brutta notizia deve ancora arrivare: le transenne di via Riviera del Pordenone - per tutti la Rivierasca - dureranno un bel po', così come il restringimento di carreggiata. Il Comune, infatti, ha scelto di mettere in campo un'operazione radicale che coinvolgerà tutta la strada che dal parcheggio Marcolin porta a viale Martelli e alla sua rotatoria. E l'orizzonte è quello dell'estate.



I DETTAGLI

Il provvedimento d'urgenza disposto a quattro mani dalla polizia locale e dall'ufficio strade del Municipio risale alla scorsa settimana, quando l'ondata di maltempo che aveva interessato anche la provincia di Pordenone aveva provocato il peggioramento delle condizioni della sede stradale proprio in via Riviera del Pordenone. «Non solo avvallamenti - ha spiegato il comandante della polizia locale del capoluogo, Maurizio Zorzetto - ma vere e proprie buche che si sono palesate sull'asfalto a causa delle piogge». Transitare sul lato destro della Rivierasca ora è troppo pericoloso, per questo si è deciso di limitare la circolazione ad una sola corsia. Ma quanto durerà questa situazione? Purtroppo non poco tempo.



LA SOLUZIONE

Nessuno si aspetti un ritorno alla normalità in pochi giorni. Non avverrà nemmeno in qualche settimana. L'orizzonte è quello di qualche mese, perché l'amministrazione comunale ha scelto - dati alla mano - di intervenire durante l'estate. Come? Con un'operazione radicale, che dovrà riconsegnare agli automobilisti e alla città una Rivierasca completamente nuova.

«La nostra decisione - ha spiegato direttamente il sindaco Alessandro Ciriani - è quella di rifare tutto il manto stradale. Si tratterà di un lavoro lungo e costoso, per il quale stiamo provando a rintracciare i fondi. Non sarà rimesso a nuovo solamente il manto stradale: l'obiettivo - prosegue il primo cittadino del capoluogo - è anche quello di realizzare un canale di scolo per la deviazione delle acque». Opera richiesta e necessaria da molto tempo. «Un'operazione complessa - ha proseguito ancora il sindaco Alessandro Ciriani - che proveremo ad eseguire soprattutto negli orari meno interessati dal traffico, magari anche nelle ore serali e notturne». Sempre con un occhio ai costi, che in quel caso lieviterebbero non poco.



I DISAGI

Il sindaco Alessandro Ciriani ha messo al lavoro proprio sulla riqualificazione della Rivierasca il nuovo assessore all'Urbanistica Lidia Diomede. Intanto però i tantissimi automobilisti che ogni giorno percorrono la strada per compiere il percorso obbligato che dalla rotonda del Santin porta fino all'imbocco del ring sono costretti a sopportare code e rallentamenti. E soprattutto nelle ore di punta, che concedono con i flussi dei lavoratori e con l'uscita degli studenti dalle scuole del capoluogo.