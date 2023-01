AVIANO - «Attenzione alle truffe»: l'associazione benefica Via di Natale mette in guardia gli avianesi. Negli ultimi giorni, infatti, sono state molteplici le segnalazioni di una persona che starebbe suonando ai campanelli delle abitazioni di Aviano per chiedere offerte in sostegno della casa di accoglienza per pazienti oncologici. «Non abbiamo autorizzato nessuno a procedere in questo modo - ha messo in chiaro l'associazione sui propri canali social - perciò non lasciate niente o, nel dubbio, contattateci senza esitazione». Ancora non è chiaro chi ci sia dietro alla tentata truffa che prova a far leva sulla beneficenza, sulla fama e sulla nomea della Via di Natale. Un comportamento che, oltre ad essere disonesto, è anche particolarmente odioso, dato che la Via si occupa di assistere e ospitare i malati oncologici in cura al Cro e le loro famiglie.

Nonostante l'allerta dell'associazione su Facebook, pare che il truffatore non abbia deciso di fermarsi: anche nei giorni successivi all'avviso, infatti, sono giunte ulteriori segnalazioni di tentate truffe, pertanto è necessario diffondere il più possibile la notizia in modo da evitare che altre persone possano caderne preda. Il direttivo della Via di Natale ha sottolineato che si può riconoscere la truffa da alcuni dettagli: «I volontari della nostra associazione, che organizzano raccolte fondi in svariati modi e eventi, sono sempre autorizzati anche a usare il logo ufficiale e quasi sempre hanno materiale informativo che esce direttamente dalla Casa». Per chiarire ogni dubbio è possibile contattare l'associazione tramite Messenger (la pagina ufficiale è www.facebook.com/viadinatale) o al numero 0434 660805.

Già una decina d'anni fa, nel 2012, qualcuno aveva tentato di approfittare dell'altruismo delle persone nei confronti dei malati oncologici: anche all'epoca si era trattato di una raccolta porta a porta. In quel caso dietro alla richiesta c'era un sodalizio privo di sedi operative in Friuli. La Via di Natale è una vera e propria istituzione: fondata a fine 1977, fu in un primo momento fondamentale per la nascita del Centro di riferimento oncologico e si occupò in seguito di costruire e gestire strutture per l'ospitalità dei parenti e dei pazienti e per le cure palliative.