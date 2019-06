Dal Nordest all'Islanda: il viaggio in Vespa di Denis e Edi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE -ed, i cavalieri in, sono partiti per una nuova avventura sulle due ruote che li porterà, dopo aver conquistato Capo Nord e le isole Canarie, a raggiungere l'Islanda in sella alle loro Vespa Px 200. L'obiettivo finale, come già annunciato, è quello di toccare i quattro punti cardinale d'Europa nel giro di quattro anni. L'inizio della nuova avventura è avvenuto, sabato scorso, da Pradamano (Udine), e si concluderà, il 6 luglio prossimo, a San Daniele. Sono 9 mila i chilometri che i due vespisti dovranno percorrere, uno (Fadelli), che abita a Sacile, è portacolori del Vespa Club Porcia, l'altro di San Giovanni al Natisone, del Vespa Club Udine. Una trasferta impegnativa, che gode del supporto di alcuni sponsor locali, come Lostuzzo, Snaidero affettatrici, Prosciuttificio Arbea,