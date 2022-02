L'azzanese Veronika è la miglior cantante da matrimonio: il premio ufficiale

AZZANO DECIMO - Vince il Wedding Awards di Matrimonio.com, grazie alle recensioni rilasciate esclusivamente dalle coppie di sposi. Lei si chiama Veronica Di Lillo, in arte Veronika, entrata a far parte dei migliori professionisti dei matrimoni in Italia nella categoria “Musica”, ottenendo un totale di 10 recensioni nel sito di riferimento. Sempre nel settore musicale è stato premiato anche Enrico Sist, un dj pordenonese musicalmente eclettico, in grado di fornire la giusta colonna sonora per il ricevimento nuziale, con una performance intensa, divertente e originale.

Tornando alla tiezzese Di Lillo, 30 anni, un sorriso da far invidia ai più, bella e brava, è un’insegnante di canto moderno in diverse scuole di musica della provincia di Pordenone. Una affermata cantautrice e cantante pop che, con la sua voce, simpatia e professionalità, accompagna gli sposi a realizzare il magnifico sogno del “sì” per la vita. Ma non solo, si esibisce in eventi di vario genere, dalle sfilate agli eventi privati e oggi è una cantante professionista dentro e fuori i confini italiani.



PRECOCE



Una passione iniziata da bambina, all’età di 8 anni, registrando cassette e videocassette dalla radio e dalla televisione, in seguito, poco più che adolescente, inizia a cantare nelle feste private. Ma la sua carriera inizia con gli studi alla Bimm di Londra e la laurea in canto pop al Conservatorio Ghedini di Cuneo. Negli anni si costruisce un repertorio di circa 500 brani, che spaziano dal jazz al pop, dal soul alla dance, in italiano, ma anche in inglese, spagnolo e tedesco. Poi la vocazione come cantautrice, alla ricerca di un nuovo messaggio musicale da donare alle persone. Mette a disposizione la sua creatività per ascoltare e realizzare ogni richiesta, consigliando e seguendo ogni dettaglio della giornata, dalla playlist ai vari momenti d’intrattenimento.

«Grazie mille, questo premio mi riempie di gioia, sono contentissima di aver vinto il Wedding awards 2022. Un grazie a tutti gli sposi per la loro fiducia - afferma -. Un riconoscimento di prestigio, che mi regala grande visibilità e mi aiuterà in futuro».



COMMENTI



Diversi i commenti lasciati dagli sposi: “Abbiamo scelto Veronika per il nostro grande giorno perché già ne conoscevamo le doti canore. È stata professionale da subito, nell’ascoltarci e nell’accogliere le nostre richieste” e, ancora, “non solo è bravissima, ma è anche amichevole, professionale, sa intrattenere il pubblico. Ha cantato tutte le nostre canzoni preferite, il nostro primo ballo è stato meraviglioso, con la sua voce a fare da sfondo”. Sono diversi, in tutta Italia, i nomi dei professionisti e delle aziende che hanno conquistato un Wedding Award, grazie al loro impegno e duro lavoro dimostrato con i matrimoni del 2021. Un anno, che verrà ricordato come uno dei più difficili degli ultimi decenni per il settore e, senza dubbio, da quando nove anni fa Matrimonio.com ha iniziato a consegnare questi premi.

«Il settore nuziale – spiegano gli organizzatori - è stato tra i più danneggiati dalla pandemia, ma sia le aziende che le coppie si sono rivelate all’altezza della situazione. Questo premio - concludono - riconosce alle aziende di 19 diverse categorie del settore nuziale il titolo di professioniste più raccomandate. I Wedding Awards sono gli unici premi del settore assegnati sulla base delle recensioni delle coppie sposate e che hanno effettivamente usufruito del servizio ed è proprio questa la loro forza».