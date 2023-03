Hania Rani, King Hannah, Verdena, Ben Howard e Dry Cleaning alla XVIII edizione di Sexto 'Nplugged

SESTO AL REGHENA - Dopo il successo della scorsa edizione - che ha ospitato nomi come Cat Power, Rival Consoles, Black Midi e Arab Strap - torna il festival boutique per eccellenza: Sexto ‘nplugged annuncia la XVIII edizione, che si svolgerà dal 6 all’11 luglio a Sesto al Reghena, nella storica location di piazza Castello, nel cuore di uno dei borghi più antichi e affascinanti d’Italia. In questi giorni sono stati annunciati gli Headliners dell’edizione 2023: Hania Rani, King Hannah, Verdena, Ben Howard (unica data italiana) e Dry Cleaning.



HANIA RANI

Il Festival Boutique aprirà i battenti, il 6 luglio, con la pluripremiata pianista, compositrice e cantante polacca Hania Rani. Tra il 2019 e il 2023, la talentuosa artista ha pubblicato numerosi lavori discografici, primo tra tutti il debutto “Esja” (2019), un successo internazionale che le ha fatto vincere due prestigiosi Fryderyk Awards e l’ha fatta eleggere “Scoperta dell’anno 2019” agli Empik Bestseller Awards. La sua carriera discografica si è anche arricchita di numerose e prestigiose sonorizzazioni per film, teatro e altri progetti, riunite in “Music for Film and Theatre” (2021), pubblicata su Gondwana Records. La sua ultima pubblicazione è “On Giacometti” (2023), una raccolta di registrazioni composte da Hania ispirata all’opera del famoso scultore, pittore e incisore svizzero, Alberto Giacometti. Nonostante la formazione e gli studi classici, Hania Rani è stata in grado di sondare con successo luoghi sonori più moderni, contaminando la sua musica con l’elettronica e la sperimentazione. La sua voce è in grado di catapultarci in una dimensione di assoluta intimità, in cui elettronica e tastiere si fondono alla perfezione in pura poesia sonora.

Gli Early bird tickets si potranno ordinare, a prezzo scontato (15 euro), dalle 10 di domani alle 24 di domenica 26. Il biglietto regolare costa 20 euro più eventuali diritti di prevendita; fanno eccezione i concerti dei Verdena (early bird 20, regular 25 euro) e quello di Ben Howard (early bird 30 euro, regular 35).