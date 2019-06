Venice Investment Group, tribunale blindato per il processo a Gaiatto. Il trader parla in aula: la sua versione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE -per ilsulla. Per la prima volta Fabio Gaiatto è in aula. È arrivato alle 9.15 con un blindato della polizia penitenziaria di Tolmezzo, il carcere dove si trova in misura cautelare. Per evitare giornalisti e fotografi ha potuto accedere al palazzo di giustizia direttamente dal cortile interno.Il processo, che si celebra con rito abbreviato, oggi prevede le conclusioni delle parti civili. Dopodiché comincerà la discussione dell'avvocato Guido Galletti, difensore di Gaiatto. Il, accusato di aver raggirato risparmiatori raccogliendo abusivamente 70 milioni di euro, sta rilasciando spontanee dichiarazioni dalle 10.30, è un fiume in piena e sta ricostruendo tutta la vicenda punto per punto.