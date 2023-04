PORDENONE - Amanti dello shopping tenetevi forte perché corso Garibaldi si tinge di rosa. Un negozio all'insegna delle borse e dei piccoli accessori di pelletteria sta arrivando.

È programmata per fine aprile-primi giorni di maggio, l'apertura di Vendome luxury bags, la catena di negozi con punti vendita in diverse città italiane, specializzata nel "reselling" (ovvero la rivendita) di borse di lusso.



IL CANALE

A portare questa idea innovativa nel centro della città della Destra Tagliamento, al numero 5 del corso, è Giuseppe Miceli, un giovane originario della provincia di Messina, residente a Pordenone da una decina d'anni, ora 29enne e che fin da piccolo era appassionato di moda e lusso. I fortunati che hanno ricevuto in regalo una borsa firmata, magari non del tutto apprezzata, o possiedono accessori di piccola pelletteria a casa, riposti da anni in qualche armadio ai quali vorrebbero dare nuova vita o che, semplicemente, vorrebbero vendere per rinnovare il guardaroba. Per tutti questi motivi esiste una risposta ed è la nuova attività che prestò aprirà i battenti. All'interno del negozio, che verrà arredato in chiave moderna e dove predomineranno il minimal e il bianco, sarà possibile portare la propria borsa, accessorio, trench e perché no, anche capi di abbigliamento delle più grandi marche italiane e straniere come Hermes, Louis Vuitton, Prada, Dior, Gucci, Miu Miu, Cèline, Fendi, Bottega Veneta e molto altro. Una volta proposto il prodotto, esso subirà una prima valutazione e offerta, per poi essere spedito nella sede di Milano, dove li verrà controllata la qualità e posto il sigillo di garanzia. Tornerà poi in negozio a Pordenone pronta per trovare un nuovo proprietario con un prezzo del 40- 50 % in meno rispetto al nuovo.



L'IDEA

«Penso che Pordenone sia la città giusta dove proporre questa idea innovativa commenta l'imprenditore . Camminando per la città ho sempre notato persone vestite bene, con accessori e borse firmate e si percepisce la loro passione per la moda e il bello. Per questo non può esserci posto migliore dove proporre questa nuova idea. In passato ho lavorato come operaio e l'anno scorso come impiegato commerciale per un'azienda nell'ambito della moda e così mi è venuta questa idea. Vorrei mettermi in gioco e aprendo un'attività tutta mia ritengo sia il modo giusto. Posso unire la passione al lavoro. Quelle che proporremo saranno borse di lusso originali, non sarà riportata loro alcuna modifica, ma saranno solo controllate e rivendute ad un prezzo alla portata di tutti». «Questo tipo di attività già esiste online, ci sono app che propongono prodotti simili - ha continuato -, ma ritengo che vedere dal vivo una borsa e poterla toccare con le proprie mani prima dell'acquisto sia tutta un'altra cosa e gli amanti dello shopping lo sanno bene». Ad aiutare Giuseppe nella ricerca della location perfetta, nell'organizzazione e nell'arredamento del locale i proprietari di Vendome luxury bags che si sono resi disponibile, fin da gennaio, mese in cui è iniziata la collaborazione, a seguire il percorso di avvio. La ditta vanta filiali in diverse città del nord italia, la più vicina a Udine, due sedi all'estero e ha previsto prossime aperture anche a Cantù, Magenta, Cosenza e Modena.