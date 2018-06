Li rimprovera: scritte offensive e incendi per vendicarsi della prof severa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AVIANO - Scritte offensive, cassonetti incendiati e vandalismi erano una vendetta contro un'insegnante. Hanno 14 e 15 anni. Sono due fratelli di origine nomade che abitano ad Aviano. Sono loro gli autori della scorribanda del 7 giugno, quando i carabinieri di Caneva intervennero alle 22.45 per tre cassonetti che bruciavano nel cortile delle scuole medie di via Stretta. L'indomani mattina i colleghi di Aviano scoprirono che le pareti della palestra erano zeppe di scritte offensive nei confronti di un'insegnante. Altre scritte e disegni sconci erano stati fatti con vernice blu sui muri della stazione ferroviaria di via Narvesa. Il raid notturno aveva interessato anche il centro polisportivo Visinai di via Damiano Chiesa: due grandi vetrate erano state danneggiate a sassate.