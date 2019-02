Licenziata, si vendica: entra nel sistema informatico e intercetta le e-mail dei clienti

PORDENONE - È stata condannata a un anno di reclusione e al pagamento di una provvisionale di 10mila euro per aver boicottato la sua ex azienda. Ksenija Lebaric, 51 anni, slovena residente a Zoppola, era accusata di essersi introdotta abusivamente nel sistema informatico della Creation Lux Design di Pordenone e di aver intercettato le mail. Alla Lebaric il giudice Alberto Rossi ha riconosciuto il beneficio della condizionale, mentre per la parte civile costituita con l'avvocato Anna Micossi è stato disposto il risarcimento in separata sede (la provvisionale copre il danno patito per gli ordini andati persi). L'ex dipendente della Creation Lux Design era riuscita a introdursi nel sistema informatico dell'azienda, a intercettare gli ordini che arrivavano sulla posta elettronica e a rispondere ai clienti screditando la società.





