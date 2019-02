Automobilisti che sfrecciano, sulle strade a rischio arrivano i velo ok

di Alberto Comisso

PORDENONE - I velo ok arrivano anche a Pordenone. I contenitori arancioni, in grado di ospitare al loro interno un rilevatore di velocità, saranno una dozzina e verranno installati sulla base di uno studio globale che ha tenuto conto di alcuni fattori: incidentalità, intensità di traffico, segnalazioni ed esposti dei cittadini, riscontri provenienti dai servizi effettuati dalla polizia locale oppure dai carabinieri e dalla polizia. Controllare la velocità è diventata sempre più un'esigenza. «Tra le diverse cause degli incidenti - afferma Stefano Rossi, comandante della polizia locale di Pordenone e Cordenons - la velocità è il fattore più rilevante per la sicurezza stradale. Non solo perché può essere causa esclusiva di incidente ma perché spesso vi concorre e, sempre, ne aggrava le conseguenze».