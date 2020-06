Vede uscire del fumo e ferma l'auto: in un attimo le fiamme la avvolgono

All'improvviso ha visto il fumo, poi l'auto è andata in fiamme. Paura questa mattina per l'incendio a un' auto - una Volkswagen - sull'autostrada A28. La prima partenza dei vigili del fuoco di Pordenone con i colleghi del Distaccamento di San Vito al Tagliamento sono intervenute per il rogo di una autovettura in autostrada, all'altezza dello svincolo tra Azzano X e Cimpello.



L'automobilista ha visto del fumo, così ha deciso di fermarsi sulla corsia di emergenza. Una scelta che si è rivelata fondamentale. Subito infatti le fiamme si sono alzate verso il cielo, mandando in fumo l'automobile.Fortunatamente il conducente è rimasto illeso. I vigili hanno spento le fiamme che avevano avvolto l'auto, oramai completamente distrutta. Sul posto è arrivata anche la Polstrada e gli Ausiliari del traffico. © RIPRODUZIONE RISERVATA