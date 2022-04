La vasca idromassaggio più grande del mondo è friulana: finirà in una nave da crociera extralusso

“Abbiamo prodotto la nuova vasca idromassaggio più grande del mondo”: a dare l’annuncio del record, sui social network, è stato l’imprenditore Bruno Carraro, leader di Domovip Europa. Il primato, in particolare, è stato conquistato da Metra, azienda avianese che fa parte del Gruppo Domovip. La progettazione e la costruzione della vasca - che misura 12 metri per 4 e può contenere 12 metri cubi d’acqua - sono state curate dall’ingegner Rudy Dal Molin. Progetti di questa portata richiedono dai quattro a sei mesi per essere portati a compimento.



IN CROCIERA



La vasca, nata nella zona industriale di Aviano, verrà spostata in Francia e installata in una nave da crociera in costruzione, il 20 maggio, all’interno dei Chantiers de l’Atlantique - una sorta di corrispettivo francese della nostra Fincantieri - a Saint-Nazaire, nell’estuario della Loira. Per dare un’idea dell’entità dell’opera, basti pensare che il costo di realizzazione è nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro e che solo il trasporto da Aviano alla Francia costerà al cliente circa 20 mila euro. Il tutto, ovviamente, si ridimensiona quando si riflette sul fatto che, nel complesso, il tipo di nave che ospiterà la vasca da idromassaggio costa, complessivamente, circa un miliardo di euro. «Di solito, per abbattere i costi di progettazione, i cantieri navali realizzano altre due navi negli anni successivi alla produzione del primo esemplare: di conseguenza, quasi certamente, serviranno altre due vasche idromassaggio della stessa portata», ha spiegato Dal Molin.



PRECEDENTE RECORD



Ma nella vicenda c’è un ulteriore aspetto curioso che denota la supremazia di Metra nel proprio settore a livello mondiale, con nessun’altra realtà che riesce a tenergli testa in termini di catalogo e un’unica azienda finlandese nel ruolo di competitor. La curiosità è che il record battuto con quest’ultima vasca idromassaggio era stato stabilito dalla stessa impresa avianese nel 2018: Metra, infatti, aveva realizzato quella che allora era la vasca più grande del mondo per una nave da crociera Carnival. Peraltro, come ha lasciato trapelare Dal Molin, anche questo nuovo record è destinato a venir superato nel corso dei prossimi mesi, ovviamente sempre da Metra: “Attualmente stiamo lavorando ad una nuova vasca da 12 metri per 5 che verrà ricoperta di mosaico, dunque con ogni probabilità già in luglio stabiliremo un nuovo primato” ha anticipato l’ingegnere. Metra, fondata nel 1994 a Fiume Veneto da Bruno Carraro, ha cominciato negli anni 2000 la produzione di piscine e serbatoi per il settore navale, diventando uno dei principali fornitori di tutto il mondo. Dopo un incidente che ha devastato la sede produttiva nel 2014, l’azienda è rinata dalle proprie ceneri e nel 2017 ha inaugurato l’attuale sede di Aviano con un nuovo capannone da 3000 metri quadrati.