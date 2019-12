PORDENONE - Sono quattro ragazzi di 19 anni, due residenti a Pordenone e due in provincia di Udine, gli autori dei danneggiamenti e dei vandalismi commessi la notte del 6 dicembre in piazzetta Cavour, a Pordenone. Sono stati individuati dagli agenti della Squadra Volante della Questura.



Gli atti vandalici

I ragazzi, ubriachi, verso le 5 del mattino, attraversando piazzetta Cavour, si erano accaniti su una statua, facendola cadere a terra. Sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di danneggiamento aggravato in concorso: per i due giovani friulani il Questore Marco Odorisio ha disposto anche la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dalla provincia di Pordenone per tre anni.

