MANIAGO - È morto improvvisamente, a 67 anni, la vigilia di Pasqua, Antonio Valter Ursino, per tutti solo “Toni”, storico dipendente in pensione del Comune di Maniago, dove aveva rappresentato una colonna portante di svariate amministrazioni civiche, per le quali aveva collaborato con un tratto distintivo: un sorriso buono che gli disegnava il volto. Negli anni era diventato anche un irrinunciabile punto di riferimento di Asla Pn, l’associazione che raccoglie fondi per combattere la Sla e a cui saranno devolute eventuali offerte in occasione delle esequie. Un tenero ricordo è stato tracciato dal presidente provinciale del sodalizio, l’ultra-maratoneta Michele Roveredo.



IL RICORDO



«Non riesco ancora a crederci, il nostro fratello, l’amico speciale, l’eterno sorriso gentile, il nostro mentore informatico, il nostro cuore pulsante della gentilezza. Il nostro papà delle richieste. Il nostro “state tranquilli, ci penso io”. Mi manchi già da adesso e sarà dura non averti vicino, adesso e sempre. Uno squillo di telefono e, istantaneamente, c’era il tuo, “Pronto? Sono a disposizione”. Ovunque tu sia, sappi che la tua disabilità mi ha insegnato ad amare la vita, perché tu la parola lamentarsi non l’hai mai usata. Venerdì sera eri con noi, a farci da staffetta con l’auto e il lampeggiante, fino a Castelmonte, nella nostra classica uscita pasquale e, alla fine, eri raggiante. Solo poche ore dopo ci hai lasciato, senza darci la possibilità di un commiato diverso, di dirti, ancora una volta, grazie di tutto: non riusciamo a darci pace». «Disponibilità, gentilezza, umiltà, competenza, altruismo: sono alcune delle doti di “Toni”, che metteva a disposizione dei tanti nel momento in cui la sua presenza era richiesta - le riflessioni, cariche di dolore, dei dirigenti della Lega Handicap di Maniago -. Alla famiglia sincere condoglianze e un forte abbraccio da tutti noi».



IL LAVORO



Le sue notevoli abilità nell’utilizzo delle nuove tecnologie, legate all’informatica, ne avevano fatto una pietra miliare quando era in municipio, ma anche un consulente fidato per tante associazioni del territorio. Negli ultimi anni, per fornire un servizio a chi non abita in zona, ma voleva restare al corrente delle attività locali, si era inventato il “Qui Fanna”, periodico online che pubblicava tutte le informazioni utili e curiose del piccolo comune pedemontano. La morte di “Toni” Ursino lascia nel dolore la moglie Valeria e la figlia Eliana, che stava per renderlo nonno del primo nipotino. I funerali saranno celebrati domani, alle 15, nella chiesa di San Martino a Fanna, dove stasera alle 20 sarà recitato un rosario di suffragio.