Si stacca dalla comitiva perchè stanca: escursionista perde il sentiero

Dieci soccorritori della stazione di Maniago del Soccorso Alpino e Speleologico hanno preso parte ad un intervento di ricerca questo pomeriggio tra le 17.45 e le 19.20. A chiedere aiuto una donna del 1943 di Pagnacco la quale dopo essersi staccata dalla comitiva di cui faceva parte ha smarrito il sentiero. Il gruppo era partito da Tramonti di Mezzo e l'intenzione era quella di raggiungere Casera Teglara: in località Stavoli Gardellin la signora ha riferito ai compagni di escursione di essere stanca e di voler rientrare al punto di partenza.



Dopo aver raggiunto Forcella Zuviel, che divide la Val Tramontina dalla Val d'Arzino, anziché scendere a destra, lungo la carrareccia dalla quale era provenuta, ha imboccato a sinistra il sentiero CAI810, che scende verso Comugna. Lo ha percorso tutto raggiungendo il Rio Case Pre' di Giaf ed è risalita a Forcella Giaf, quindi ha imboccato la carrareccia che va verso San Francesco in Val d'Arzino e quando ha visto che finalmente il cellulare aveva di nuovo campo per telefonare, ha chiamato il NUE112.



La posizione della signora è stata facilmente individuata dalla centrale operativa tramite il suo cellulare e sul posto è stato inviato l'elicottero della Protezione Civile a bordo del quale è salita una squadra di tre tecnici del Soccorso Alpino che hanno raggiunto la donna e l'hanno riaccompagnata a valle. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Ultimo aggiornamento: 20:49