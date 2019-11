Vajont. Viaggio nelle viscere della diga che spazzò via l'intera valle

di Lara Zani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ERTO E CASSO . Il giro dell'acqua è un viaggio nel ventre della diga del Vajont. Nel buio dei suoi cunicoli di servizio, dove quello che rimane di un'opera maestosa dal nome indissolubilmente legato a una immane tragedia convive con la parte impiantistica costruita negli anni successivi e tuttora in esercizio. I percorsi della memoria portano sul coronamento della diga, rimasta incredibilmente intatta. Spalancano lo sguardo su quel che resta dopo la grande frana e l'onda che 56 anni fa spazzò via paesi e vite.Costeggiano la fila infinita di bandierine a ricordo delle centinaia di bambini morti o mai nati. Ma quel che resta, oggi, è anche quella parte della diga, normalmente chiusa al pubblico e accessibile solamente ai tecnici, nella quale continua a funzionare quel complesso capolavoro di ingegneria idraulica concepito alla metà del secolo scorso e trasformatosi in una trappola mortale per duemila persone.