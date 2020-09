Ragazzo accoltellato, individuati i tre responsabili: l'accusa è di tentato omicidio

VAJONT - Sono stati individuati i presunti responsabili dell'accoltellamento di un 19enne lombardo avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì tra Maniago e Vajont (Pordenone): si tratta di tre cittadini italiani, residenti nel Pordenonese, che sono stati denunciati per le ipotesi di reato di tentata rapina aggravata in concorso, tentato omicidio e lesioni personali volontarie gravi.

Al gruppo si è risaliti attraverso le indagini del Nucleo investigativo provinciale dei Carabinieri. Secondo una ricostruzione, quattro giovani erano arrivati in auto dalla Lombardia per consegnare della droga. La cessione di stupefacenti non si è tuttavia concretizzata e l'incontro sarebbe sfociato in una discussione sempre più animata, conclusasi con l'uso di spray urticanti da una parte e l'aggressione con coltello dall'altra. Un 19enne, presunto corriere, era stato raggiunto da due fendenti al torace ed era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Due coltellate a un ragazzo di 19 anni, una in pieno petto VAJONT - Poteva uccidere la coltellata inferta in pieno petto al 19enne di Morengo soccorso l'altra notte a Vajont? Il giovane bergamasco è stato colpito allo sterno, la lama non è entrata in profondità perché è stata deviata. È stato ferito una seconda volta al fianco e ha 30 giorni di prognosi, salvo complicazioni, in seguito alla perforazione della pleura.

