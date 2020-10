Vajont, alla commemorazione il presidente del Parlamento europeo

ERTO - Il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli sarà la prima autorità comunitaria a onorare le vittime del disastro del 9 ottobre 1963: sabato mattina 10 ottobre, sarà infatti in visita al Comune di Vajont ( Pordenone) realizzato alle porte di Maniago per ospitare gli sfollati dell'omonima tragedia. Proseguirà poi per Erto e Casso dove si recherà al coronamento della diga. Il promotore della giornata è il deputato della Lega, Marco Dreosto, che a febbraio aveva segnalato in un'interpellanza come in quasi 57 anni nessun rappresentante di Bruxelles avesse mai aderito ad una qualche cerimonia. Ad accompagnare Sassoli ci sarà anche il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.



Sono state coinvolte nell'evento pure le amministrazioni di Longarone e Ponte nelle Alpi ( Belluno). Alla chiesetta del Colomber, tra i detriti del monte Toc staccatisi quella notte, causando oltre duemila vittime per colpa dell'onda che scavalcò la diga, ci sarà una benedizione da parte del vescovo di Concordia Pordenone, monsignor Giuseppe Pellegrini.

