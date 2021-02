PORDENONE E UDINE - Le prime dosi del vaccino di AstraZeneca dedicate al Friuli Venezia Giulia per ora restano in magazzino. Ci sono, ma non saranno utilizzate a breve. Insegnanti, forze dell’ordine, personale delle carceri e detenuti (tutti sotto i 55 anni) devono aspettare ancora. La notizia, anticipata nei giorni scorsi, è stata confermata ieri dalle autorità regionali. E il rischio è che le prime iniezioni slittino addirittura a inizio marzo. La seconda novità riguarda le modalità di accesso: le categorie elencate non dovranno prenotarsi. La scelta della platea sarà comunicata a valle di incontri con i Prefetti (per forze dell’ordine e carceri) e con l’Ufficio scolastico regionale. E ancora: una volta chiarite le priorità, le vaccinazioni saranno effettuate nelle scuole e nei siti consoni per carceri e forze dell’ordine. Se la campagna per gli ultraottantenni inizierà subito, quindi, quella dedicata alla prima fase di massa deve ancora attendere. Da mercoledì si inizierà a lavorare al fine di chiarire i dubbi. Non di più. «La definizione di servizi essenziali risulta troppo generica - ha spiegato Fedriga - e d è stata inviata una richiesta al commissario affinché ci sia un chiarimento ufficiale che eviti fraintendimenti ed eventuali tensioni sociali sull’interpretazione delle priorità». «Per AstraZeneca sembra che rispetto alle previsioni la copertura sia più alta: sopra il 70 per cento dopo la prima dose e all’82 per cento dopo la seconda dose. Se ciò fosse confermato, sarebbe un’ottima notizia».

I PROBLEMI

Tra insegnanti, personale delle carceri, detenuti e forze dell’ordine, la platea di under 55 (senza patologie) è composta da 82mila persone. Entro la fine del mese AstraZeneca dovrebbe consegnare 25.100 dosi. Anche questo siero richiede una doppia somministrazione. «Ci auguriamo che grazie anche all’arrivo del vaccino di Jonhson & Jonhson - ha concluso Fedriga - nel secondo trimestre la capacità sia molto più ampia.

LA PROMESSA

«Useremo il modello usato nelle case di riposo - ha detto Riccardi -. Una volta individuate le persone e i luoghi, il personale dei dipartimenti di prevenzione provvederà ad effettuare le immunizzazioni. Saranno le università e il mondo scolastico a presentare l’elenco delle persone che hanno firmato il consenso informato, non hanno già contratto il virus e sono idonei. Non ci sarà distinzione tra personale docente e non docente: «Ttutti coloro che lavorano nei luoghi dell’università e della scuola rientreranno nella vaccinazione».

Ultimo aggiornamento: 08:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA