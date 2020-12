Il 27 dicembre saranno iniettate le per prime 265 dosi di vaccino in Friuli Venezia Giulia

TRIESTE - Il 27 dicembre, domenica prossima, saranno iniettate le prime 265 dosi di vaccinio. La struttura guidata da Domenico Arcuri, recapiterà in Fvg 10 mila delle 50.094 dosi assegnate alla regione e saranno inoculate a operatori sanitari e ospiti delle case di riposo per arrivare agli ultra ottantenni e alle altre categorie a rischio. Sarà la struttura di Arcuri ad assegnare alle regioni il personale da dedicare alle vaccinazioni, mentre in regione l'allestimento dei frigoriferi speciali per conservare a meno 70 gradi le fiale Pfizer-Biontech è quasi ultimato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA