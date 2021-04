Vaccini, sospese le prenotazioni per gli "under 60"

TRIESTE - Come disposto dall'ordinanza pervenuta in nottata del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, anche in Friuli Venezia Giulia vengono sospese le prenotazioni e rinviate le prime somministrazioni di vaccino già programmate per le persone di età inferiore ai 60 anni di tutte le categorie. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Sono esenti dal provvedimento di sospensione le persone con elevata fragilità e, ove previsto dalle specifiche indicazioni (categoria 1, tabella 1 e 2 delle «Raccomandazioni ad interim» del 10 marzo scorso), dei familiari conviventi, caregiver, genitori/tutori/affidatari; il personale sanitario e sociosanitario, in prima linea e di tutti coloro che operano in presenza presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.

«Le prenotazioni delle seconde somministrazioni - ha precitato Riccardi - sono confermate per tutti i cittadini che hanno già effettuato la prima vaccinazione. Rimangono altresì in vigore tutte le disposizioni per le persone dai 60 anni compiuti in su». «A seguito di questa disposizione, arrivata da Roma poche ore fa, che modifica in maniera significativa il programma adottato in precedenza - ha concluso il vicegovernatore - potranno verificarsi dei momentanei disagi causati dal necessario adeguamento dei sistemi informativi».

Il provvedimento riguarda circa 3.500 persone.