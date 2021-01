Coronavirus, in Fvg giornata da record per i vaccini: sfondata quota 40 per cento

PORDENONE E UDINE - È record di vaccinazioni in 24 ore in Friuli Venezia Giulia. E anche in ospedale a Pordenone è stato toccato il numero massimo di iniezioni da quando - il 30 dicembre - è iniziata la vera e propria campagna di immunizzazione per il personale sanitario. Lunedì in regione sono state vaccinate più di 1.492 persone (record), tra medici e infermieri, nei cinque poli specializzati di Pordenone, Udine, Trieste, Tolmezzo e Monfalcone. Si è arrivati a un utilizzo delle dosi del 41,5 per cento. All’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone sono state iniettate 350 dosi di vaccino Pfizer, mai così tante in un solo giorno. La capacità teorica giornaliera del Friuli Venezia Giulia arriva a 1.800 dosi al giorno, per un totale di quasi 12mila fiale a settimana. «E quando sarà il momento - ha detto il vicepresidente Riccardi - il personale scolastico dovrà avere la priorità». Fedriga, infine, ha lanciato l’appello: «L’agenzia europea autorizzi nuovi vaccini, non possiamo andare avanti solo con Pfizer e Moderna»

