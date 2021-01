Vaccini anti-Covid, accelerazione in regione: in 24 ore effettuate altre 1.212 iniezioni al personale sanitario

TRIESTE - Campagna vaccinale, in regione è aumentato il ritmo delle somministrazioni. Dopo la sosta concessa per Capodanno al team di vaccinatori, sono riprese le iniezioni del siero della Pfizer. In 24 ore record di 1.212 punture nei cinque ospedali adibiti. Il totale sale a quota 3.160 vaccinati, cioè il 26,4 per cento delle dosi consegnate. Nel seminterrato del padiglione H dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone hanno ricevuto il vaccino altri 252 operatori sanitari della provincia, tra medici e infermieri. Domenica, giorno festivo, l’operazione subirà un nuovo stop. Si riparte lunedì, con la speranza di assistere presto all’impennata della curva dei vaccinati in Friuli Venezia Giulia. «A regime - ha spiegato ieri il vicepresidente regionale, Riccardo Riccardi - riusciremo a garantire 12mila vaccinazioni ogni settimana». Secondo i calcoli forniti dalla Regione stessa, la platea di beneficiari comprende circa 56mila persone.

Ultimo aggiornamento: 22:24

